Комитет ООН обеспокоен решением Латвии отложить строительство новой тюрьмы

Комитет также предложил обдумать закрытие Даугавгривской тюрьмы, условия содержания заключенных в которой не соответствуют современным требованиям, говорится в заключительных выводах комитета об очередном докладе Латвии, который был рассмотрен 20 и 21 ноября.

Комитет ООН призвал Латвию уточнить некоторые правовые акты, а также уделить больше внимания

вопросам искоренения пыток и постановить, что для связанных с пытками преступлений нет срока давности.

Кроме того, комитет призвал Латвию обеспечить, чтобы задержанные лица, особенно из социально уязвимых групп, незамедлительно получали информацию о причинах своего задержания и правах на получение услуг защитника.

Также комитет призвал Латвию укрепить механизмы подачи и рассмотрения жалоб на насилие в тюрьмах и продолжить поиски решения для обеспечения достаточного количества охранников и медицинского персонала в местах заключения.

Комитет обеспокоен тем фактом, что Латвия является страной, связанной с торговлей людьми, и призывает принять эффективные меры в связи с этой проблемой.

Кроме того, комитет выразил обеспокоенность тем, что латвийские правовые акты не подразумевают достаточной компенсации для жертв насилия и жестокого обращения, включая мероприятия по реабилитации.

Также комитет отметил тот факт, что механизм правовой защиты лиц, принудительно помещенных в психиатрические учреждения, и лиц, к которым применены ограничительные меры, в Латвии не является достаточно эффективным.