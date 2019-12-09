Комитет ООН обеспокоен решением Латвии отложить строительство новой тюрьмы

Комитет Организации объединенных наций (ООН) против пыток высказал обеспокоенность решением правительства Латвии отложить строительство Лиепайской тюрьмы, сообщило агентству LETA Министерство иностранных дел.
Комитет также предложил обдумать закрытие Даугавгривской тюрьмы, условия содержания заключенных в которой не соответствуют современным требованиям, говорится в заключительных выводах комитета об очередном докладе Латвии, который был рассмотрен 20 и 21 ноября.
Комитет ООН призвал Латвию уточнить некоторые правовые акты, а также уделить больше внимания
вопросам искоренения пыток и постановить, что для связанных с пытками преступлений нет срока давности.
Кроме того, комитет призвал Латвию обеспечить, чтобы задержанные лица, особенно из социально уязвимых групп, незамедлительно получали информацию о причинах своего задержания и правах на получение услуг защитника.
Также комитет призвал Латвию укрепить механизмы подачи и рассмотрения жалоб на насилие в тюрьмах и продолжить поиски решения для обеспечения достаточного количества охранников и медицинского персонала в местах заключения.
Комитет обеспокоен тем фактом, что Латвия является страной, связанной с торговлей людьми, и призывает принять эффективные меры в связи с этой проблемой.
Кроме того, комитет выразил обеспокоенность тем, что латвийские правовые акты не подразумевают достаточной компенсации для жертв насилия и жестокого обращения, включая мероприятия по реабилитации.
Также комитет отметил тот факт, что механизм правовой защиты лиц, принудительно помещенных в психиатрические учреждения, и лиц, к которым применены ограничительные меры, в Латвии не является достаточно эффективным.
Как сообщалось ранее, очередной доклад Латвии об осуществлении Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в период с 2014 по 2016 год был рассмотрен 20 и 21 ноября на 68-й сессии Комитета ООН против пыток, состоявшейся в Женеве.