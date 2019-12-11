В связи с санкциями Лембергсу и его семье запрещен въезд в США

Как говорится в упомянутом сообщении, в случаях, когда у госсекретаря есть имеется достоверная информация о том, что иностранные чиновники причастны к значительной коррупции, к ним и их ближайшим родственникам применяется запрет на въезд в США.

Поскольку Лембергс уже подвержен санкциям OFAC, к нему применяется запрет на въезд в США.

Также страну не могут посетить жена политика Кристине Лемберга и его дети Анрийс Лембергс и Лига Лемберга.

В заявлении также приветствуются действия OFAC по наказанию тех, кто причастен к коррупции, а также это является сильным сигналом того, что США привержены борьбе с системной коррупцией и поддержке верховенства закона в Латвии.

Напомним, OFAC в понедельник, 9 декабря, на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Санкции были введены также против четырех, связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса. Лембергс покинул пост члена правления Вентспилсского порта.