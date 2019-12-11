В связи с санкциями Лембергсу и его семье запрещен въезд в США

После того, как Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) ввело санкции против Айвара Лембергса, мэру Вентспилса и членам его семьи запрещен въезд в США, указано в сообщении госсекретаря, опубликованном на сайте Госдепартамента.
Как говорится в упомянутом сообщении, в случаях, когда у госсекретаря есть имеется достоверная информация о том, что иностранные чиновники причастны к значительной коррупции, к ним и их ближайшим родственникам применяется запрет на въезд в США.
Поскольку Лембергс уже подвержен санкциям OFAC, к нему применяется запрет на въезд в США.
Также страну не могут посетить жена политика Кристине Лемберга и его дети Анрийс Лембергс и Лига Лемберга.
В заявлении также приветствуются действия OFAC по наказанию тех, кто причастен к коррупции, а также это является сильным сигналом того, что США привержены борьбе с системной коррупцией и поддержке верховенства закона в Латвии.
Напомним, OFAC в понедельник, 9 декабря, на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
Санкции были введены также против четырех, связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса. Лембергс покинул пост члена правления Вентспилсского порта.
Сотрудничество со включенными в санкционный список Лемберсгом и четырьмя перечисленными организациями необходимо прекратить в течение 30 дней.