Извержение вулкана в Новой Зеландии: из США отправлено 1,2 млн квадратных сантиметров кожи

Главврач новозеландской клиники Питер Уотсон подтвердил СМИ, что донорская кожа была заказана из США.

В результате извержения вулкана пострадало 30 человек. 25 из них - в критическом состоянии, состояние здоровья остальных пяти стабильно, несмотря на серьёзные травмы.

Официально подтверждена смерть шести человек.

Предполагается, что на острове остались восемь человек. Шансов найти их живыми практически нет.

Представитель полиции Стюарт Неш рассказал, что некоторые выжившие получили настолько тяжёлые ожоги, что, будучи в сознании, они не могли идентифицировать себя.

Галерея: Извержение вулкана

"В больнице находится несколько человек, которые не могут общаться. У них серьёзно обгорела не только кожа, но и внутренние органы", - пояснил представитель полиции новозеландскому радио.