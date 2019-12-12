На должность президента Банка Латвии утверждён Мартиньш Казакс. За его кандидатуру проголосовали 76 депутатов. Русский TVNET заглянул в налоговую декларацию государственного служителя и собрал досье о его профессиональной деятельности и достижениях.

Мартиньш Казакс. Каков его профессиональный бэкграунд?

До назначения на должность руководителя Казакс был членом совета Банка Латвии.

Казакс учился в Латвийском университете, где получил степень бакалавра в сфере экономики. Позже в Кембриджском университете получил диплом в сфере экономики, а в Лондонском университете - степень магистра с отличием и докторскую степень в экономике.

Казакс работал ведущим экспертом в департаменте макро-фискального анализа и прогнозов Министерства финансов, был исследовательским ассистентом International Research and Exchanges Board. С 2000-2002 годах был ассистентом исследователя в департаменте социальных наук колледжа Лондонского университета.

С ноября 2005 года до декабря 2009 года работал главным экономистом в Латвии и главным аналитиком макроэкономики в Балтии в Hansabank (сейчас Swedbank). С января 2010 года до августа 2018 года был заместителем главного экономиста Swedbank и руководителем отдела макроэкономических исследований стран Балтии группы Swedbank.

Казакс также был преподавателем в Рижской высшей школе экономики (Stockholm School of Economics in Riga), Лондонском университете, Рижском университете Страдиньша, Рижской школе бизнеса.

В 2006-2011 годах являлся членом комиссии стратегического анализа при президенте, в 2014-2018 годах - членом совета по фискальной дисциплине.

Казакс является членом "Объединения экономистов 2010" и National Association for Business Economics (США).

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Его предшественник Илмар Римшевич на должности главы Банка Латвии в 2018 году заработал 33 184 евро. Сегодня предлагаем "заглянуть в карман" к Мартиньшу Казаксу.

Что Казакс уже успел заработать?

Недвижимость

Земля и здание в Риге

Доли капитала и акции

Pandora A/S (Дания) - 55 акций на сумму 14591 датских крон (1952 евро)

Fingerprint Cards AB (Швеция) - 500 акций на сумму 5063 шведских крон (484 евро)

Subsea 7 S.A. (Люксембург) 265 акций на сумму 22334 норвежских крон (2204 евро)

Облигации

18 облигаций общей стоимостью 18 958 евро 92 цента

Транспортные средства

Легковой автомобиль HONDA CRV 2006 года выпуска, приобретенный в 2017 году - в собственности

Легковой автомобиль VOLVO XC90 2013 года выпуска, приобретенный в 2015 году - в пользовании

Накопления

6642 фунтов стерлингов ( 7 880 евро ) в банке Lloyds (Великобритания)

) в банке Lloyds (Великобритания) 141275 шведских крон ( 13 505 евро ) в банке Swedbank (Латвия)

) в банке Swedbank (Латвия) 9825 евро в банке Luminor (Латвия)

в банке Luminor (Латвия) 37 377 евро в банке Swedbank (Латвия)

в банке Swedbank (Латвия) 8009 евро в банке Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft (Австрия)

в банке Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft (Австрия) 2031 евро в Банке Латвии

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Долговые обязательства

131 250 евро 94 цента

5 674 евро 48 центов

Доходы

Дивиденды 402 евро 97 центов

Проценты 504 евро

Пенсия 15 575 евро 34 цента

Доходы от хозяйственной и коммерческой деятельности 1220 евро

Доходы от продажи ценных бумаг 21 750 евро

Зарплата 128 234 евро 29 центов

Страховое возмещение 8863 евро 14 центов

​Итого: 176 549 евро 74 цента

Сделки в 2018 году

Продажа акций на сумму 12 538 евро 86 центов

ФОТО: LETA