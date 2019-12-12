На должность президента Банка Латвии утверждён Мартиньш Казакс. За его кандидатуру проголосовали 76 депутатов. Русский TVNET заглянул в налоговую декларацию государственного служителя и собрал досье о его профессиональной деятельности и достижениях.

Мартиньш Казакс. Каков его профессиональный бэкграунд?

До назначения на должность руководителя Казакс был членом совета Банка Латвии

Казакс учился в Латвийском университете, где получил степень бакалавра в сфере экономики. Позже в Кембриджском университете получил диплом в сфере экономики, а в Лондонском университете - степень магистра с отличием и докторскую степень в экономике. 

Казакс работал ведущим экспертом в департаменте макро-фискального анализа и прогнозов Министерства финансов, был исследовательским ассистентом International Research and Exchanges Board. С 2000-2002 годах был ассистентом исследователя в департаменте социальных наук колледжа Лондонского университета. 

С ноября 2005 года до декабря 2009 года работал главным экономистом в Латвии и главным аналитиком макроэкономики в Балтии в Hansabank (сейчас Swedbank). С января 2010 года до августа 2018 года был заместителем главного экономиста Swedbank и руководителем отдела макроэкономических исследований стран Балтии группы Swedbank.

Казакс также был преподавателем в Рижской высшей школе экономики (Stockholm School of Economics in Riga), Лондонском университете, Рижском университете Страдиньша, Рижской школе бизнеса.

В 2006-2011 годах являлся членом комиссии стратегического анализа при президенте, в 2014-2018 годах - членом совета по фискальной дисциплине.

Казакс является членом "Объединения экономистов 2010" и National Association for Business Economics (США).

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Его предшественник Илмар Римшевич на должности главы Банка Латвии в 2018 году заработал 33 184 евро. Сегодня предлагаем "заглянуть в карман" к Мартиньшу Казаксу. 

Что Казакс уже успел заработать?

Недвижимость

  • Земля и здание в Риге

Доли капитала и акции

  • Pandora A/S  (Дания) - 55 акций на сумму 14591 датских крон (1952 евро)
  • Fingerprint Cards AB (Швеция) - 500 акций на сумму 5063 шведских крон (484 евро)
  • Subsea 7 S.A. (Люксембург) 265 акций на сумму 22334 норвежских крон (2204 евро)

Облигации

  • 18 облигаций общей стоимостью 18 958 евро 92 цента

Транспортные средства

  • Легковой автомобиль HONDA CRV 2006 года выпуска, приобретенный в 2017 году - в собственности
  • Легковой автомобиль VOLVO XC90 2013 года выпуска, приобретенный в 2015 году - в пользовании 

Накопления

  • 6642 фунтов стерлингов (7 880 евро) в банке Lloyds (Великобритания)
  • 141275 шведских крон (13 505 евро) в банке Swedbank (Латвия)
  • 9825 евро в банке Luminor (Латвия)
  • 37 377 евро в банке Swedbank (Латвия)
  • 8009 евро в банке Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft (Австрия)
  • 2031 евро в Банке Латвии 

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Долговые обязательства

  • 131 250 евро 94 цента
  • 5 674 евро 48 центов

Доходы

  • Дивиденды 402 евро 97 центов
  • Проценты 504 евро 
  • Пенсия 15 575 евро 34 цента
  • Доходы от хозяйственной и коммерческой деятельности 1220 евро 
  • Доходы от продажи ценных бумаг 21 750 евро
  • Зарплата 128 234 евро 29 центов
  • Страховое возмещение 8863 евро 14 центов

​Итого: 176 549 евро 74 цента

Сделки в 2018 году

  • Продажа акций на сумму 12 538 евро 86 центов

ФОТО: LETA

Казакс вступит в должность 21 декабря, когда истекают полномочия прежнего президента Банка Латвии Илмара Римшевича.