12 декабря 2019, 12:12
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Доходы - 176 549 евро в год. Налоговая декларация нового президента Банка Латвии
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На должность президента Банка Латвии утверждён Мартиньш Казакс. За его кандидатуру проголосовали 76 депутатов. Русский TVNET заглянул в налоговую декларацию государственного служителя и собрал досье о его профессиональной деятельности и достижениях.
Мартиньш Казакс. Каков его профессиональный бэкграунд?
До назначения на должность руководителя Казакс был членом совета Банка Латвии.
Казакс учился в Латвийском университете, где получил степень бакалавра в сфере экономики. Позже в Кембриджском университете получил диплом в сфере экономики, а в Лондонском университете - степень магистра с отличием и докторскую степень в экономике.
Казакс работал ведущим экспертом в департаменте макро-фискального анализа и прогнозов Министерства финансов, был исследовательским ассистентом International Research and Exchanges Board. С 2000-2002 годах был ассистентом исследователя в департаменте социальных наук колледжа Лондонского университета.
С ноября 2005 года до декабря 2009 года работал главным экономистом в Латвии и главным аналитиком макроэкономики в Балтии в Hansabank (сейчас Swedbank). С января 2010 года до августа 2018 года был заместителем главного экономиста Swedbank и руководителем отдела макроэкономических исследований стран Балтии группы Swedbank.
Казакс также был преподавателем в Рижской высшей школе экономики (Stockholm School of Economics in Riga), Лондонском университете, Рижском университете Страдиньша, Рижской школе бизнеса.
В 2006-2011 годах являлся членом комиссии стратегического анализа при президенте, в 2014-2018 годах - членом совета по фискальной дисциплине.
Казакс является членом "Объединения экономистов 2010" и National Association for Business Economics (США).
Его предшественник Илмар Римшевич на должности главы Банка Латвии в 2018 году заработал 33 184 евро. Сегодня предлагаем "заглянуть в карман" к Мартиньшу Казаксу.
Что Казакс уже успел заработать?
Недвижимость
- Земля и здание в Риге
Доли капитала и акции
- Pandora A/S (Дания) - 55 акций на сумму 14591 датских крон (1952 евро)
- Fingerprint Cards AB (Швеция) - 500 акций на сумму 5063 шведских крон (484 евро)
- Subsea 7 S.A. (Люксембург) 265 акций на сумму 22334 норвежских крон (2204 евро)
Облигации
- 18 облигаций общей стоимостью 18 958 евро 92 цента
Транспортные средства
- Легковой автомобиль HONDA CRV 2006 года выпуска, приобретенный в 2017 году - в собственности
- Легковой автомобиль VOLVO XC90 2013 года выпуска, приобретенный в 2015 году - в пользовании
Накопления
- 6642 фунтов стерлингов (7 880 евро) в банке Lloyds (Великобритания)
- 141275 шведских крон (13 505 евро) в банке Swedbank (Латвия)
- 9825 евро в банке Luminor (Латвия)
- 37 377 евро в банке Swedbank (Латвия)
- 8009 евро в банке Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft (Австрия)
- 2031 евро в Банке Латвии
Долговые обязательства
- 131 250 евро 94 цента
- 5 674 евро 48 центов
Доходы
- Дивиденды 402 евро 97 центов
- Проценты 504 евро
- Пенсия 15 575 евро 34 цента
- Доходы от хозяйственной и коммерческой деятельности 1220 евро
- Доходы от продажи ценных бумаг 21 750 евро
- Зарплата 128 234 евро 29 центов
- Страховое возмещение 8863 евро 14 центов
Итого: 176 549 евро 74 цента
Сделки в 2018 году
- Продажа акций на сумму 12 538 евро 86 центов
Казакс вступит в должность 21 декабря, когда истекают полномочия прежнего президента Банка Латвии Илмара Римшевича.