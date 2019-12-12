Славящийся контрабандой Чиекуркалнский рынок принадлежал семье таможенного чиновника

С 2006 по ноябрь 2015 года Чиекуркалнский рынок принадлежал предприятию Čiekurkalns, совладельцем которого был Азерс.

На рынке полиция активно конфисковывала контрабандные товары. Например, в этом году там был найден тайник с 908 пачками или 18 160 нелегальными сигаретами различных марок с акцизными марками Беларуси и России или без них.

Оборот нелегальных товаров констатировался на этом рынке и в прошлые годы.

Несколько лет назад Чиекуркалнский рынок больше посещался клиентами, и торговля нелегальными акцизными товарами шла куда активнее, однако с ходом времени она стихла, принимая во внимание регулярные профилактические мероприятия стражей порядка, а также снижение числа покупателей, рассказала журналу представитель Госполиции Элина Приедите.

Азерсу принадлежали 12,5 долей капитала Čiekurkalns, которое было ликвидировано в прошлом году. По словам Азерса, он передал свои акции руководству предприятия уже в 2011 или 2012 году. Информация регистра предприятий свидетельствует, что контрольный пакет предприятия - у отца работника таможни Юриса и матери Луции, а доли капитала принадлежат и его супруге Илзе.

Азерс указал журналистам, что сам не принимал участия в бизнесе Чиекуркалнского рынка. Им руководил отец, которому сейчас 81 год. Азерс работает в СГД минимум с 2000 года, а с 2003 года был на руководящих должностях различного уровня - начальник, начальник отдела, руководитель отдела. Сам он считает, что конфликта интересов не было.

Сказанное им журналу подтвердило и руководство таможни, что никаких рисков не усматривает.