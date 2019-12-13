Пт, 13.12.2019
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  • Уровень благосостояния домохозяйств в Латвии в прошлом году был одним из самых низких в ЕС

Уровень благосостояния домохозяйств в Латвии в прошлом году был одним из самых низких в ЕС

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Реальное индивидуальное потребление (AIC) на душу населения (показатель, характеризующий уровень благосостояния домохозяйств) в Латвии в прошлом году был одним из самых низких в ЕС - 69% от среднего уровня, сообщает Eurostat.

Еще ниже, чем в Латвии, реальное индивидуальное потребление на душу населения было только в Болгарии (56%), Венгрии и Хорватии (64%).

Немного выше AIC в Румынии (71%), Словакии (73%), Эстонии (74%) и Польше (76%). В Литве реальное индивидуальное потребление на душу населения составляло в прошлом году 89% от среднего уровня ЕС.

Выше всего этот показатель в Люксембурге (134%), Германии (120%), Австрии (117%), Дании (114%), Бельгии, Нидерландах и Великобритании (113%).

В Латвии ВВП на душу населения в стандартах паритета покупательной способности в 2018 году составлял 69% от среднего уровня ЕС.

Еще ниже этот показатель был в Болгарии (51%), Хорватии (63%), Румынии (65%) и Греции (68%).

Немного выше, чем в Латвии, он был в Польше (70% от среднего уровня ЕС), Венгрии (71%), Словакии (73%), Португалии (77%), Литве (80%) и Эстонии (82%).

Выше всего этот показатель был в Люксембурге (261% от среднего уровня ЕС,) в Ирландии (189%), в Нидерландах (129%), Дании (128%), Австрии (127%) и Германии (122%).

Как поясняет Eurostat, высокий показатель Люксембурга связан с тем, что в этой стране работает много иностранцев, которые вносят вклад в ВВП, но не считаются резидентами при расчете ВВП на душу населения.

В 19 странах еврозоны ВВП на душу населения составлял 106% от среднего уровня ЕС, а AIC - 104%.

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