Не помогла толкнуть машину: в Эстонии мужчина избил женщину лопатой

Окружной прокурор Мерике Лугна рассказала, что инцидент произошел в начале года в Пайде. Одним зимним вечером возле гаражей мужчину взбесило, что его спутница жизни не помогла ему вытолкнуть застрявшую в снегу машину, поэтому он ударил ее минимум три раза раза по голове пластмассовой лопатой для уборки снега. У потерпевшей на голове появились кровоподтек и отек.

За причинение физического вреда в близких отношениях мужчина получил наказание в виде года тюремного заключения. Он не отправится за решетку, если в течение испытательного срока в год и шесть месяцев не совершит новое преступление.

"Эта пара рассталась, - прокомментировала Лугна. - В случае таких инцидентов расставание не настолько очевидный финал, как можно было бы предположить. К сожалению, случаи насилия в близких отношениях часто происходят тогда, когда люди уже долгое время живут вместе, поэтому многое прощается".