Трагедия в Золитуде: рассматривать дело продолжат в новом судебном составе

Земитане была одной из судей, рассматривающих уголовное дело о золитудской трагедии, однако в середине сентября она заболела, поэтому до конца ноября заседаний суда не было. Потом ее заменили судьей Анитой Гравите и рассмотрение дела продолжается и будет закончено уже в составе трех судей.

После того, как Земитане заболела, долго было неясно, когда она может вернуться на работу, поэтому председатель суда начала переписку с заболевшей, но получила ответ, что та консультируется с врачами, сообщает передача.

"Судья мне не ответила, когда планируется визит к врачу, эту информацию не получила и тогда, когда было принято решение сменить Земитане на резервную судью", - пояснила Булиня, указав, что не рисковала ждать следующего визита и приняла решение.

Земитане рассказала журналистам, что после отпуска вернулась на работу с поврежденной правой рукой и врачи думают, что рука сломана, поэтому выдали ей справку о неспособности работать. 19 декабря у судьи должна быть следующая консультация у врача, но впереди еще ждет тяжелая операция.

Однако, согласно наблюдениям журналистов, Земитане со сломанной рукой водит автомобиль, следит за ребенком и ничего не свидетельствует о серьезных функциональных нарушениях.

Судья Эрленс Эрнстонс, который осведомлен об отношениях суда с Земитане, признал, что "отношение коллеги в коммуникации в связи с вопросами организации работы и с судебным составом, и с председателе, и перед неспособностью работать, и во время ее могло быть лучше".

Имеющаяся в распоряжении Nekā personīga информация свидетельствует о том, что Земитане была недовольна тем, что ей параллельно нужно рассматривать еще другие уголовные дела, помимо трагедии в Золитуде.