Пн, 16.12.2019
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Фото: По дороге из Валги в Тарту машина вылетела с шоссе и чуть не упала в реку

В понедельник, 16 декабря, около 9 утра в Центр тревоги Эстонии сообщили, что автомобиль Volkswagen, направлявшийся из Валга в сторону Тарту, съехал на обочину, врезался в дорожное ограждение и перевернулся на крышу.

Перевернувшаяся на крышу машина соскользнула с обочины вниз и остановилась только на берегу реки Эльва. Чудесным образом оба находившихся в машине человека не пострадали, пишет Rus.Postimees.

По словам полицейского, водитель был трезв, у него есть водительские права и для возмещения ущерба он обратился в страховую компанию.

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