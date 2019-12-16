Фото: По дороге из Валги в Тарту машина вылетела с шоссе и чуть не упала в реку

В понедельник, 16 декабря, около 9 утра в Центр тревоги Эстонии сообщили, что автомобиль Volkswagen, направлявшийся из Валга в сторону Тарту, съехал на обочину, врезался в дорожное ограждение и перевернулся на крышу.
Перевернувшаяся на крышу машина соскользнула с обочины вниз и остановилась только на берегу реки Эльва. Чудесным образом оба находившихся в машине человека не пострадали, пишет Rus.Postimees.
По словам полицейского, водитель был трезв, у него есть водительские права и для возмещения ущерба он обратился в страховую компанию.