Ср, 18.12.2019
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Финансовая инспекция Швеции возбудила против SEB дело о проступке

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ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Финансовая инспекция Швеции (FI) возбудила дело о проступке в связи с расследованием, касающимся мер по контролю и предотвращению отмывания денег в части балтийских филиалов банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

Решение возбудить дело о проступке означает, что с точки зрения шведского надзорного учреждения имеется достаточно доказательств, чтобы по итогам расследования рассмотреть вариант введения санкций. Инспекция продолжит расследование до следующего этапа санкционного процесса, вслед за чем проинформирует банк о результатах анализа, проведенного в ходе расследования, и запросит мнение SEB, сообщила в среду FI.

Шведский финансовый надзор планирует обнародовать итоги дела в отношении SEB в апреле следующего года. Результаты аналогичного дела в отношении Swedbank планируется обнародовать в марте 2020 года.

Инспекция расследует меры по борьбе с отмыванием денег в балтийских филиалах SEB в сотрудничестве с учреждениями финансового надзора Эстонии, Латвии и Литвы.

В среду материнский банк SEB сообщил, что FI проинформировала банк о возбуждении дела, но пока не передала свою первичную оценку внутреннего аудита и управления балтийскими филиалами банка. "SEB ведет прозрачное сотрудничество с финансовой инспекцией", - говорится в заявлении банка.

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