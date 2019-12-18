Финансовая инспекция Швеции возбудила против SEB дело о проступке

Решение возбудить дело о проступке означает, что с точки зрения шведского надзорного учреждения имеется достаточно доказательств, чтобы по итогам расследования рассмотреть вариант введения санкций. Инспекция продолжит расследование до следующего этапа санкционного процесса, вслед за чем проинформирует банк о результатах анализа, проведенного в ходе расследования, и запросит мнение SEB, сообщила в среду FI.

Шведский финансовый надзор планирует обнародовать итоги дела в отношении SEB в апреле следующего года. Результаты аналогичного дела в отношении Swedbank планируется обнародовать в марте 2020 года.

Инспекция расследует меры по борьбе с отмыванием денег в балтийских филиалах SEB в сотрудничестве с учреждениями финансового надзора Эстонии, Латвии и Литвы.