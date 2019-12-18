Припарковать личный автомобиль у дома в Ильгюциемсе становится всё сложнее

Ранее сообщалось, что парковка у дома стала проблемой для жителей некоторых районов Риги. Сейчас же припарковать транспорт во дворе сложно и у многоквартирного дома на улице Скуйенес в Ильгюциемсе. Об этом рассказывает программа Bez Tabu.
Там водители оставляют свои транспортные средства в зонах, предназначенных для пешеходов. Рижская муниципальная полиция отмечает, что выезд во двор 9-го дома на улице Скуйенес проводятся, поскольку машины нередко припаркованы не по правилам. Владельцев автомобилей штрафуют, но они не согласны с наказанием.
За парковку в неположенном месте оштрафовали и Ингуса, который тоже живет в девятом доме на улице Скуйенес. По приезду домой, мужчина нашел единственное место, где мог оставить машину. И это была подъездная к дому дорога, которая кроме всего прочего, является тупиком. Мужчина считает, что припарковав машину в самом конце тупика, он не мешает пешеходам и другим машинам. До него были оштрафованы и другие жильцы этого дома.
В свою очередь женщина, которая вызвала сотрудников полиции, считает, что действует не без основания, поскольку машины мешают проехать не только такси, но и автомобилям "Скорой".
Представитель CSDD Ласма Земене сообщила программе, что оставлять машины на подъездной дороге правилами запрещено.
В полиции сообщили, что для решения этой проблемы жильцам квартир достаточно договорится о расширении дороги или создании автомобильной парковки за счет зеленой зоны.
Жители рассказывают в программе, что такое решение обсуждалось, но многие на него не согласны. В том числе и пожилая дама, которая регулярно вызывает полицию, выступает против сокращения газона в пользу парковки.
Подробнее в выпуске программы Bez Tabu
Видео: Сюжет программы Bez Tabu