Припарковать личный автомобиль у дома в Ильгюциемсе становится всё сложнее

Там водители оставляют свои транспортные средства в зонах, предназначенных для пешеходов. Рижская муниципальная полиция отмечает, что выезд во двор 9-го дома на улице Скуйенес проводятся, поскольку машины нередко припаркованы не по правилам. Владельцев автомобилей штрафуют, но они не согласны с наказанием.

За парковку в неположенном месте оштрафовали и Ингуса, который тоже живет в девятом доме на улице Скуйенес. По приезду домой, мужчина нашел единственное место, где мог оставить машину. И это была подъездная к дому дорога, которая кроме всего прочего, является тупиком. Мужчина считает, что припарковав машину в самом конце тупика, он не мешает пешеходам и другим машинам. До него были оштрафованы и другие жильцы этого дома.

В свою очередь женщина, которая вызвала сотрудников полиции, считает, что действует не без основания, поскольку машины мешают проехать не только такси, но и автомобилям "Скорой".

Представитель CSDD Ласма Земене сообщила программе, что оставлять машины на подъездной дороге правилами запрещено.

В полиции сообщили, что для решения этой проблемы жильцам квартир достаточно договорится о расширении дороги или создании автомобильной парковки за счет зеленой зоны.

Жители рассказывают в программе, что такое решение обсуждалось, но многие на него не согласны. В том числе и пожилая дама, которая регулярно вызывает полицию, выступает против сокращения газона в пользу парковки.

Подробнее в выпуске программы Bez Tabu