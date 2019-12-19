Чт, 19.12.2019
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Президент: решение о роспуске Рижской думы должно быть обосновано со всех аспектов

Кабинет для заседаний в Рижской думе

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Решение о роспуске Рижской думы - политическое, и оно должно быть обосновано со всех аспектов, чтобы в случае его оспаривания в Конституционном суде оно было признано соответствующим Конституции, заявил на Латвийском радио президент Латвии Эгил Левитс. 

На вопрос, кажется ли президенту обоснованным решение о роспуске Рижской думы, Левитс ответил, что дискуссии по этому вопросу еще ведутся. Правительство считает, что оснований достаточно, а теперь вопрос обсуждается в парламенте.

Президент еще раз подчеркнул, что решение по вопросу о роспуске столичной думы должно быть особенно обоснованным, нужно учесть все аспекты, в том числе выслушать Рижскую думу, чтобы принять всестороннее решение.

Сегодня в 10.30 к рассмотрению законопроекта о роспуске Рижской думы приступит бюджетно-финансовая комиссия Сейма.

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