Президент: решение о роспуске Рижской думы должно быть обосновано со всех аспектов

Решение о роспуске Рижской думы - политическое, и оно должно быть обосновано со всех аспектов, чтобы в случае его оспаривания в Конституционном суде оно было признано соответствующим Конституции, заявил на Латвийском радио президент Латвии Эгил Левитс.
На вопрос, кажется ли президенту обоснованным решение о роспуске Рижской думы, Левитс ответил, что дискуссии по этому вопросу еще ведутся. Правительство считает, что оснований достаточно, а теперь вопрос обсуждается в парламенте.
Президент еще раз подчеркнул, что решение по вопросу о роспуске столичной думы должно быть особенно обоснованным, нужно учесть все аспекты, в том числе выслушать Рижскую думу, чтобы принять всестороннее решение.
Сегодня в 10.30 к рассмотрению законопроекта о роспуске Рижской думы приступит бюджетно-финансовая комиссия Сейма.