Президент: решение о роспуске Рижской думы должно быть обосновано со всех аспектов

Решение о роспуске Рижской думы - политическое, и оно должно быть обосновано со всех аспектов, чтобы в случае его оспаривания в Конституционном суде оно было признано соответствующим Конституции, заявил на Латвийском радио президент Латвии Эгил Левитс.