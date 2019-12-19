Ежегодная пресс-конференция Путина: в стране все в порядке, российской армии на Донбассе нет

В этом году в прямом эфире на вопросы журналистов Путин отвечает уже 15-й год.

Комментируя происходящее в стране, Путин оглянулся на историю, указав, что Советский Союз был супердержавой, однако и сегодня в России все в порядке.

"12 новых станций, 45 аэропортов, вдвое больше соответствующих нормативам автодорог. Вкратце - наследие СССР хорошее, но и сейчас все в порядке, особенно в сельском хозяйстве", - сказал Путин.

На пресс-конференции Путин отвечал на разные вопросы, к примеру, о мусорном кризисе в нескольких крупных городах России, об отстранении РФ от крупных спортивных мероприятий в связи с допинговыми нарушениями, а также недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, президент России отметил, что можно было бы отменить в конституции оговорку "подряд" в статье, в которой идет речь о двух президентских сроках.

Вопрос задала журналистка "РИА Новости". Она спросила, не надо ли вносить изменения в конституцию и не нужно ли перераспределить полномочия парламента и правительства и есть ли в России политическая конкуренция?

"В Конституции все так или иначе менять можно, кроме первой статьи", - ответил Путин. И добавил, что можно отменить оговорку о двух президентских сроках "подряд".

"Что можно было бы сделать, что касается этих сроков - отменить оговорку "подряд", - сказал Путин.

Кроме того, Путин прокомментировал процесс импичмента президента США Дональда Трампа. Конкретный вопрос об этом деле ему задан не был, но президент РФ указал, что в возможном отстранении Трампа от должности еще много неясностей.

Журналист украинского медиа УНИАН задал Путину необычно серьезный вопрос о том, когда в Луганской и Донецкой областях Украины будут расформированы оккупационные администрации.

На этот вопрос Путин ответил, что в Восточной Украине никаких оккупационных администраций нет, так же как и нет российской военной силы и российской военной техники.

В свою очередь журналистка с Камчатки поинтересовалась, не потому ли Путин так давно не был на Камчатке, что выросли цены на полеты туда?

Путин на этот вопрос ответил, что он - должностное лицо, поэтому билеты не покупает, однако старые тарифы на полеты на Камчатку никто не отменял.

Также он отметил, что чтобы все жители смогли позволить себе полеты, необходимо увеличить доходы жителей России.

Говоря о пенсионном возрасте, президент РФ указал, что "новой пенсионной реформы не будет".

Ответил он и на вопрос "Ведомостей" об ограничении свободы в интернете: "Свободный и суверенный интернет не противоречат друг другу. Суверенный нужен, чтобы защититься от отключения интернета извне. Смысл закона только в этом. Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать".

Не обошлось и без вопроса о вероятности ядерной войны - его задал журналист японского информационного агентства Киодо. Мужчина поинтересовался у Путина, как он относится к ядерной войне. Как указал журналист, когда закончится действие соглашения CBH-3, преград для ядерного противостояния уже не будет.

"Типун вам на язык", - заявил Путин, не дав журналисту закончить реплику.