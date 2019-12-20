Пт, 20.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Борданс уволил главу Государственной земельной службы Солвиту Звидриню

Солвита Звидриня.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Приказом министра юстиции Яниса Борданса было открыто дисциплинарное дело против гендиректора Государственной земельной службы (ГЗС) Солвиты Звидрини, при этом она была отстранена от должности, сообщили агентству LETA в Министерстве юстиции.

Министерство констатировало, что под руководством Звидрини в ГЗС не реализовывалось хорошее управление, планирование и проведение структурных реформ.

Например, ликвидация регионального отделения, которая была произведена без надлежащей оценки последствий, а также ликвидация подразделения информационных технологий и передача его функций другим поставщикам услуг могут оказать негативное влияние на полноценное функционирование ИТ-систем учреждения.

Также были констатированы нарушения в хозяйственных операциях и непредоставление полноценной информации министерству.

По словам Борданса, решение об отстранении гендиректора ГЗС он принял на основании многочисленных нарушений, констатированных Минюстом, а также на основании заявлений работников ГЗС.

Для обеспечения непрерывности работы ГЗС и оценки необходимости проводимых Звидриней преобразований - безосновательных реорганизаций персонала, структурных изменений, создания новых должностей и ликвидации других - была сформирована комиссия Минюста.

Сегодня, в 14 часов, Борданс и руководство Министерства юстиции пришли с визитом с ГЗС, чтобы пояснить ситуацию сотрудникам учреждения.

Звидриня была назначена правительством на пост руководителя ГЗС в 2016 году. До этого она занимала должность госсекретаря Министерства здравоохранения.

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