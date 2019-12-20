Борданс уволил главу Государственной земельной службы Солвиту Звидриню

Министерство констатировало, что под руководством Звидрини в ГЗС не реализовывалось хорошее управление, планирование и проведение структурных реформ.

Например, ликвидация регионального отделения, которая была произведена без надлежащей оценки последствий, а также ликвидация подразделения информационных технологий и передача его функций другим поставщикам услуг могут оказать негативное влияние на полноценное функционирование ИТ-систем учреждения.

Также были констатированы нарушения в хозяйственных операциях и непредоставление полноценной информации министерству.

По словам Борданса, решение об отстранении гендиректора ГЗС он принял на основании многочисленных нарушений, констатированных Минюстом, а также на основании заявлений работников ГЗС.

Для обеспечения непрерывности работы ГЗС и оценки необходимости проводимых Звидриней преобразований - безосновательных реорганизаций персонала, структурных изменений, создания новых должностей и ликвидации других - была сформирована комиссия Минюста.

Сегодня, в 14 часов, Борданс и руководство Министерства юстиции пришли с визитом с ГЗС, чтобы пояснить ситуацию сотрудникам учреждения.