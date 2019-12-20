Страховщик назвал самые угоняемые автомобили этого года

"В последние годы воры больше всего полюбили автомобили среднего класса, выросло как число краж, так и объем выплаченной страховки, в свою очередь общий объем выплат по страховкам в течение семи лет ежегодно менялся - к примеру, "антирекордным" стал 2017 год, когда выплаченная страховка превысила 726 тысяч евро, а самый маленький объем выплат по страховке в связи с кражей машин был констатирован в 2013 году, когда было выплачено 311 тысяч евро", - рассказал о ситуации директор департамента выплаты страховки ВТА Карлис Лиепиньш.