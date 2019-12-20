Страховщик назвал самые угоняемые автомобили этого года

В первые 11 месяцев этого года автомобильные воры больше всего полюбили автомобили марки BMW, Volvo и Toyota, в свою очередь за семилетний период первые места в топе самый угоняемых машин занимают марки Toyota, Audi, BMW, Volkswagen и Honda, свидетельствуют данные BTA Baltic Insurance Company.
"В последние годы воры больше всего полюбили автомобили среднего класса, выросло как число краж, так и объем выплаченной страховки, в свою очередь общий объем выплат по страховкам в течение семи лет ежегодно менялся - к примеру, "антирекордным" стал 2017 год, когда выплаченная страховка превысила 726 тысяч евро, а самый маленький объем выплат по страховке в связи с кражей машин был констатирован в 2013 году, когда было выплачено 311 тысяч евро", - рассказал о ситуации директор департамента выплаты страховки ВТА Карлис Лиепиньш.
Крупнейшая за 11 месяцев этого года выплата по страховке BTA KASKO превысила 30 тысяч евро и была сделана за автомобиль Toyota Land Cruiser, в свою очередь за кражу Honda CRV было выплачено почти 15 тысяч евро.
Обобщенные данные указывают, что чаще всего автоворы угоняют автомобили среднего класса, в том числе Volvo XC60, Honda CRV и BMW X 5.
В топ-10 самых воруемых автомобилей за 11 месяцев этого года вошли BWM X5 Xdrive 30D, Volvo XC60, Honda CRV, Toyota RAV4, Toyota Avensis, Toyota Yaris, Volkswagen Passat и Subaru Legacy.
ВТА рекомендует владельцем транспортных средств выбирать наиболее приемлемую страховку KASKO, устанавливать дополнительные системы безопасности и провести детальную маркировку автомобиля, так как, согласно статистике, постоянно растет и число краж автомобильных деталей.