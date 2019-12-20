На границе с Беларусью расширили пункт пограничного контроля

Тем самым VNĪ закончило запланированные на этот год работы по расширению нейтральной зоны на ППК "Silene" и "Pāternieki", добавил он.

Во время строительства ППК продолжал работу, и через него мог непрерывно идти транспорт. Работы были выполнены в рамках программы трансграничного сотрудничества Латвии и Беларуси.

Было введено единое решение по организации потоков транспортных средств, пешеходов и велосипедистов, улучшена система охраны периметра, введена система видеонаблюдения, электронные табло, установлено оборудование по принудительной остановке транспорта.

В следующем году будет увеличено количество полос в контрольной зоне, перестроены будки контроля, расширена зона контроля под навесом и перестроен терминал для автобусов, сообщил Ивановскис-Пигитс.