Пт, 20.12.2019
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На границе с Беларусью расширили пункт пограничного контроля

Пункт пограничного контроля (ППК) "Pāternieki"

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Строительное управление Краславского края приняло в эксплуатацию расширенный пункт пограничного контроля (ППК) "Pāternieki" на латвийско-белорусской границе, сообщил член правления Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Янис Ивановскис-Пигитс.

Тем самым VNĪ закончило запланированные на этот год работы по расширению нейтральной зоны на ППК "Silene" и "Pāternieki", добавил он.

Во время строительства ППК продолжал работу, и через него мог непрерывно идти транспорт. Работы были выполнены в рамках программы трансграничного сотрудничества Латвии и Беларуси.

Было введено единое решение по организации потоков транспортных средств, пешеходов и велосипедистов, улучшена система охраны периметра, введена система видеонаблюдения, электронные табло, установлено оборудование по принудительной остановке транспорта. 

В следующем году будет увеличено количество полос в контрольной зоне, перестроены будки контроля, расширена зона контроля под навесом и перестроен терминал для автобусов, сообщил Ивановскис-Пигитс.

Вскоре завершится процесс закупки на следующий этап строительных работ.  

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