Пт, 20.12.2019
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Назван обладатель титула "Человек Европы в Латвии"

Ральф Эйландс

ФОТО: publicitātes

Титул "Человека Европы в Латвии" достался в этом году музыканту Ральфу Эйландсу. 

Имя победителя, который определился в ходе публичного голосования, назвал сегодня на торжественной церемонии президент Латвии Эгил Левитс. 

В пятерку самых популярных кандидатов входили также директор фестиваля Lampa и исполнительный директор фонда открытого общества Dots Иева Морица, исполнитель главной роли в фильме "Души в снежном вихре" Ото Брантевиц, и. о. генерального секретаря Еврокомиссии Илзе Юхансоне и председатель Цесисской думы Янис Розенбергс. 

Кандидаты на титул "Человека Европы в Латвии" были выдвинуты осенью.

В первую десятку входили также руководитель Латвийской ассоциации журналистов Арта Гига, посол Латвии в Великобритании и Северной Ирландии Байба Браже, режиссер фильма "Олег" Юрис Курсиетис, председатель правления Объединения свободных латыше мира Кристине Саулите, врач и профессор Угис Грунтманис. 

В прошлом году титул "Человека Европы в Латвии" получил нынешний президент Эгил Левитс. 

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