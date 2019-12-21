Сб, 21.12.2019
Раньше, в советское время, янтарные бусы были главным аксессуаром любой женщины. Потом было время, когда спрос на него упал. Но несколько лет назад мода на этот камень снова вернулась. Сейчас спрос на янтарь есть во всем мире. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

В должность президента Банка Латвии вступает Мартиньш Казакс

Мартиньш Казакс

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Сегодня, 21 декабря, в должность президента Банка Латвии вступает Мартиньш Казакс, который на этом посту сменит прежнего многолетнего президента центрального банка Илмара Римшевича.

Казакс был утвержден Сеймом на должности 12 декабря.

До назначения он занимал должность члена совета Банка Латвии.

Казакс окончил Латвийский университет, получил диплом экономиста в Кембриджском университете, затем степень магистра экономики и доктора экономики в Лондонском университете.

Казакс работал ведущим экономистом в Минфине, был сотрудником рижского офиса International Research and Exchanges Board (IREX) с 2005 по 2009 год, занимал должность главного экономиста Hansabankа (сейчас Swedbank) и главного аналитика по макроэкономике в Балтии. С 2010 по август 2018 года Казакс работал заместителем главного экономиста группы Swedbank, главным экономистом Swedbank в Латвии и руководителем отдела макроэкономических исследований стран Балтии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ