Сегодня, 21 декабря, в должность президента Банка Латвии вступает Мартиньш Казакс, который на этом посту сменит прежнего многолетнего президента центрального банка Илмара Римшевича.
Казакс был утвержден Сеймом на должности 12 декабря.
До назначения он занимал должность члена совета Банка Латвии.
Казакс окончил Латвийский университет, получил диплом экономиста в Кембриджском университете, затем степень магистра экономики и доктора экономики в Лондонском университете.
Казакс работал ведущим экономистом в Минфине, был сотрудником рижского офиса International Research and Exchanges Board (IREX) с 2005 по 2009 год, занимал должность главного экономиста Hansabankа (сейчас Swedbank) и главного аналитика по макроэкономике в Балтии. С 2010 по август 2018 года Казакс работал заместителем главного экономиста группы Swedbank, главным экономистом Swedbank в Латвии и руководителем отдела макроэкономических исследований стран Балтии.