"Ее проткнули арматурой". Жестокое убийство собаки полиция сочла хулиганством

В семье жили две кавказских овчарки: одна из собак отравилась, когда дом сдавали в аренду другим людям, а семья проживала в Риге. Тогда полицию не вызывали.

Вторая собака – Бета – во время отсутствия хозяев умерла страшной смертью.

Хозяева уехали, договорившись с одной женщиной о присмотре за питомцами – собакой и четырьмя кошками. Приехав, женщина нигде не могла найти собаку.

Пока сами хозяева не обнаружили ее у собственного забора.

"Зрелище было ужасное. Ее проткнули арматурой. Лежала, словно уснула", - рассказал хозяин собаки Аскольд Дзелме.

По его мнению, собаку убили среди белого дня, когда никого не было дома. Он рассказал, что смотрительница приехала после обеда и не могла найти Бету. К тому же, в тот день шел снег – и заметить на нем тело белой собаки было практически невозможно.

Аскольд также обнаружил, что забор, у которого находилось тело собаки, был кем-то специально разрезан. Собаку проткнули полутораметровой арматурой – от хвоста до живота.

Семья незамедлительного вызвала полицию. Начат уголовный процесс.

Начальник отдела Криминальной полиции Баложского полицейского участка Константин Захаров рассказал, что сейчас основной версией, которой придерживается полиция, является хулиганство.

Возможность, что убийство собаки связано с попыткой проникнуть в дом, сомнительна, поскольку хотя злоумышленник и убил собаку, проникновения в дом не произошло, отмечает полиция.

Там не исключают: это мог совершить неуравновешенный человек, возможно, наркоман, говорит Захаров.

Хотя в полиции не допускают кражу или ее планирование, семья теперь опасается за свою безопасность, ведь неизвестно, кто и зачем убил собаку, какую цель он преследовал.