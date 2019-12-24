За 1,5 млн евро планируется заменить крышу Рундальского дворца, свидетельствует опубликованная на сайте Бюро по надзору за закупками информация.
Музей Рундальского дворца объявил конкурс на замену крыши, которая будет производиться в несколько очередей.
Срок выполнения работ - семь месяцев со дня заключения договора, но не позднее 6 сентября 2020 года. Договорная цена закупки составляет 1,5 млн евро без налога на добавленную стоимость.
Предложение претенденты могут подавать до 3 января 2020 года.