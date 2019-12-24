Вт, 24.12.2019
Сейчас, когда адекватный человек видит что-то, у него в голове возникает мысль – а не манипулируют ли мной? Андрей Коняев, научный журналист

За 1,5 млн евро планируется заменить крышу Рундальского дворца

Рундальский дворец

ФОТО: LETA

За 1,5 млн евро планируется заменить крышу Рундальского дворца, свидетельствует опубликованная на сайте Бюро по надзору за закупками информация.

Музей Рундальского дворца объявил конкурс на замену крыши, которая будет производиться в несколько очередей.

Срок выполнения работ - семь месяцев со дня заключения договора, но не позднее 6 сентября 2020 года. Договорная цена закупки составляет 1,5 млн евро без налога на добавленную стоимость.

Предложение претенденты могут подавать до 3 января 2020 года.

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