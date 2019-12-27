Страховщики напоминают: детекторы дыма с 1 января являются обязательными

Латвийская ассоциация страховщиков (LAA) напоминает, что это требование является обязательным практически для всех, кто застраховал свое имущество, независимо от того, оговаривается ли в условиях договора отдельное требование о наличии детектора дыма.

В большинстве случаев в договорах страхования частных домов и квартирной собственности содержится стандартная норма, согласно которой владельцы обязаны заботиться о соблюдении Правил пожарной безопасности Латвии.

В свете изменений в правилах, необходимо позаботиться о том, чтобы собственное жилье было надлежащим образом защищено от пожара.

Конкретно, если с 2020 года вступило в законную силу требование об обязательном наличии детекторов дыма, это автоматически распространяется на все стандартные договора страхования имущества, - поясняет президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс.

Могут быть также исключительные случаи, когда в договорах предусмотрены специальные стандарты пожарной безопасности, однако они, как правило, еще строже, - например, для домов с соломенными крышами и т. д.

Разумеется, не всегда наличие или отсутствие детектора дыма будет основанием для оплаты или отказа от страховой компенсации, поскольку каждый случай пожара оценивается индивидуально, - подчеркивает г-н Абашин. - Наличие детектора дыма будет приниматься во внимание только при принятии решения о выплате компенсации, если существует доказанная причинно-следственная связь между отсутствием детектора и ущербом, нанесенным пожаром.

Однако LAA напоминает: детектор дыма важен не только для спасения имущества огня, гораздо более значимой является его роль для спасения жизней, поскольку он своевременно сигнализирует о задымлении в доме, позволяя людям избежать удушья и гибели в огне пожара.

Также с 1 января следующего года во всех частных домах будет обязательным наличие огнетушителя, а также будет по-прежнему оставаться в силе введенный еще в начале 2019 года запрет на выведение кухонной вытяжки в канал естественной вентиляции на кухнях, где используются газовые плиты.