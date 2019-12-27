Рейд Госполиции: суровое наказание для водителя, предупреждение велосипедисту

Чтобы люди лично смогли увидеть, как работает полиция насколько добросовестны участники дорожного движения, в конце рождественских выходных с экипажем дорожной полиции отправилась команда Латвийского телевидения.

26 декабря автомобилей на дорогах было относительно мало, что отметил и инспектор Госполиции Артур Хома: "С утра всё было спокойно. Очень спокойно. По рации давно такой тишины не было. Никаких несчастных случаев, ничего вообще".

Однако это ещё не означает, что рабочий день полицейских прошёл без фиксирования нарушений. Как сообщает LSM.lv, всего в десяти километрах от Риги сотрудники полиции задержали молодого человека, который передвигался со скоростью 147 км/час. На месте он остался без водительских прав. Это означает, что нарушителю придётся думать, как попасть домой, а также готовиться к сдаче экзамена по теории, чтобы через несколько месяцев вернуть свои права.

Однако хуже всего было 16-летнему парню, который накануне за рулём арендованной машины был в состоянии алкогольного опьянения.

Также внимание сотрудников полиции привлек некий мужчина на велосипеде. До проверки он заявил, что не употреблял алкоголь, что оказалось правдой, однако он получил предупреждение - нужно верить, что в дальнейшем он будет ездить по шоссе со светоотражающими элементами и жилетом.