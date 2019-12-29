Конфликт в 22-м троллейбусе: за сломанные нос и челюсть - условный срок

Суд Латгальского предместья Риги приговорил к условному сроку на один год и четыре месяца мужчину, который избил пассажира троллейбуса, нанеся ему травмы средней тяжести, сообщает агентство LETA со ссылкой на публично доступное анонимизированное решение суда.
В решении поясняется, что в феврале прошлого года мужчина ехал в троллейбусе 22 маршрута, курсирующем по маршруту "Центр-Плявниеки", и, руководимый личными мотивами, подошел к другому сидящему в троллейбусе мужчине и сорвал с его головы шапку, спровоцировав таким образом конфликт.
Во время конфликта мужчина многократно бил пострадавшего кулаками по голове. После того, как троллейбус остановился на остановке "Daugavas stadions", оба мужчины вышли из транспортного средства, злоумышленник подошел к пострадавшему и нанес целенаправленный удар кулаком по лицу в район носа, в результате чего пострадавший упал на асфальт.
Всего мужчина нанес пострадавшему травмы средней тяжести, в том числе сломал ему нос и челюсть.
Кроме условного срока, мужчина приговорен также к проверочному времени на два года. Кроме того, ему придется выплатить пострадавшему компенсацию в размере 1075 евро, а также компенсацию морального ущерба в размере 822 евро.