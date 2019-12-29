Конфликт в 22-м троллейбусе: за сломанные нос и челюсть - условный срок

В решении поясняется, что в феврале прошлого года мужчина ехал в троллейбусе 22 маршрута, курсирующем по маршруту "Центр-Плявниеки", и, руководимый личными мотивами, подошел к другому сидящему в троллейбусе мужчине и сорвал с его головы шапку, спровоцировав таким образом конфликт.

Во время конфликта мужчина многократно бил пострадавшего кулаками по голове. После того, как троллейбус остановился на остановке "Daugavas stadions", оба мужчины вышли из транспортного средства, злоумышленник подошел к пострадавшему и нанес целенаправленный удар кулаком по лицу в район носа, в результате чего пострадавший упал на асфальт.

Всего мужчина нанес пострадавшему травмы средней тяжести, в том числе сломал ему нос и челюсть.