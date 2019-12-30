"Газпром" предложит на аукционе акции Conexus

Сегодня, 30 декабря, российская компания "Газпром" проведет аукцион по продаже 34,09911% акций латвийского оператора газораспределительной системы АО Conexus Baltic Grid, сообщила ранее российская компания.
Заявки принимались до 26 декабря, а 30 декабря пройдут торги на электронной торговой площадке "Газпромбанка" (MOEX: GZPR).
Торги начнутся с отметки 79 млн евро, минимальная цена ограничена 70 млн евро.
Шаг понижения цены - 1 млн евро, шаг повышения цены - 500 тысяч евро.
Министр экономики Латвии Ральф Немиро заявил, что "Газпром" имеет право продавать принадлежащие ему акции Conexus любому инвестору. Одновременно он дал понять, что Латвия в аукционе участвовать не будет.
Латвийский оператор системы передачи и хранения природного газа Conexus Baltic Grid был учрежден в декабре 2016 года в результате реорганизации компании "Латвияс газе". В уставном капитале Conexus 34,1% в настоящее время принадлежат "Газпрому", 29,06% - фонду "Marguerite Gas I". Государственная компания Augstsprieguma tikls, оператор системы электропередачи, владеет 34,36% (акции были куплены у "Itera Latvija" - 16,05% и немецкой "Uniper Ruhrgas International GmbH" - 18,31%).