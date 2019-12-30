"Газпром" предложит на аукционе акции Conexus

Министр экономики Латвии Ральф Немиро заявил, что "Газпром" имеет право продавать принадлежащие ему акции Conexus любому инвестору. Одновременно он дал понять, что Латвия в аукционе участвовать не будет.

Латвийский оператор системы передачи и хранения природного газа Conexus Baltic Grid был учрежден в декабре 2016 года в результате реорганизации компании "Латвияс газе". В уставном капитале Conexus 34,1% в настоящее время принадлежат "Газпрому", 29,06% - фонду "Marguerite Gas I". Государственная компания Augstsprieguma tikls, оператор системы электропередачи, владеет 34,36% (акции были куплены у "Itera Latvija" - 16,05% и немецкой "Uniper Ruhrgas International GmbH" - 18,31%).