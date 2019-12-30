Банковские аналитики: снижение уровня безработицы в будущем году может остановиться

Старший экономист Swedbank Агнесе Буцениеце сказала агентству LETA, что в условиях замедлившегося развития экономики высокий спрос на рабочие руки постепенно ослабнет, и первые сигналы этого уже проявились в опросах предприятий. Уменьшается количество предприятий, которые упоминают нехватку работников как один из факторов, ограничивающих развитие предпринимательства.

Буцениеце предполагает, что в будущем году снижение уровня безработицы остановится, и она будет такой же, как в этом, - немногим выше 6%.

Экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис отметил, что уровень безработицы, достигнутый в третьем квартале 2019 года, ранее был достигнут 13 лет назад, в 2006 году, и очень короткий момент в 2007 году безработица была еще меньше - 5,6% и 5,3%. В первом квартале 2010 года безработица в Латвии составляла 21,3%.

"Сейчас ничего из этого не повторится, и экономика продолжит медленно, но расти, что означает и потребность в рабочих руках", - сказал экономист.

"Спрос на работников уменьшится ненамного, особенно в определенных отраслях и в категориях квалифицированных специалистов. Во втором и третьем квартале будущего года безработица опустится ниже отметки 6%. Среднегодовой прогноз по безработице - 5,9%", - сказал Гашпуйтис.

Экономист Luminor Петерис Страутиньш также считает, что снижение уровня безработицы в будущем году, вероятно, замедлится и даже остановится. Количество работников будет расти в стремительно развивающихся отраслях экспорта услуг (коммерческие услуги и ИТ). Не останутся без работы и опытные специалисты по машиностроению и металлообработке.

Экономист Citadele Мартиньш Аболиньш сказал агентству LETA, что существенных изменений в динамике безработицы он не ожидает. По его прогнозам, уровень безработицы в следующем году составит около 6%, в конце года около 5,5%. Спрос на строителей не будет столь высок, как сейчас.