Пн, 30.12.2019
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Из правления VNĪ ушла Сигита Январе

Сигита Январе

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Из правления госагентства Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) ушла Сигита Январе, а вместо нее в правление временно назначен директор юридического управления компании Ояр Валкерс. 

Январе ушла из VNĪ с 27 декабря, проработав в агентстве более двух лет. Как сообщили в компании, она решила принять новые профессиональные вызовы. 

Валкерс назначен в правление временно, до тех пор, пока в предусмотренном законом порядке не будет назначен новый постоянный член правления ВНИ. 

В правлении VNĪ работают сейчас Андрис Варна, Янис Ивановскис-Пигитс и Валкерс. С 6 января к работе приступит новый председатель правления Ренар Гришкевич. 

VNĪ управляет в Латвии государственной недвижимостью.

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