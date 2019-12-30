Из правления VNĪ ушла Сигита Январе

Январе ушла из VNĪ с 27 декабря, проработав в агентстве более двух лет. Как сообщили в компании, она решила принять новые профессиональные вызовы.

Валкерс назначен в правление временно, до тех пор, пока в предусмотренном законом порядке не будет назначен новый постоянный член правления ВНИ.

В правлении VNĪ работают сейчас Андрис Варна, Янис Ивановскис-Пигитс и Валкерс. С 6 января к работе приступит новый председатель правления Ренар Гришкевич.