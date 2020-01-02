После повышения акциза цены на топливо на некоторых АЗС выросли на 6,1%

На автозаправочных станциях (АЗС) Viada бензин 95-й марки в четверг утром стоил 1,319 евро за литр, что на 1,7% больше, чем в конце предыдущей недели.

Бензин 98-й марки подорожал на 1,7% до 1,355 евро за литр, стоимость дизельного топлива по сравнению с 27 декабря выросла на 4,7% до 1,266 евро за литр.

На АЗС Kool 95-й бензин подорожал на 3,1% - до 1,317 евро за литр. Цена 98-го бензина выросла на 6,1% до 1,389 евро за литр, дизельного топлива - на 4,2% до 1,247 евро за литр.

На АЗС Virši-A бензин 95-й марки по сравнению с 27 декабря подорожал на 3,5% до 1,361 евро за литр, 98-й - на 3% до 1,364 евро за литр. Цена дизельного топлива выросла на 5% до 1,275 евро за литр.

На АЗС Neste стоимость 95-го бензина повысилась на 3,2% до 1,312 евро за литр. 98-й бензин подорожал на 3,1% до 1,353 евро за литр, а цена дизельного топлива увеличилась на 4,1% до 1,256 евро за литр.

На АЗС Cirkle K бензин 95-й марки подорожал на 4,4% до 1,361 евро, 98-й - на 2,9% до 1,399 евро за литр, дизельное топливо - на 4,2% до 1,275 евро за литр.