Приостановлены лицензии почти всех АЗС Dinaz

Гендиректор СГД Иева Яунземе пояснила, что перед этим шагом служба длительно переписывалась и вела консультации с предприятием:

"Было констатировано, что, к сожалению, до самого последнего дня декабря Latvijas nacionālā naftas kompānija, которой принадлежат автозаправочные станции Dinaz, так и не выполнила требования правил о кассовых системах, хотя они приняты шесть лет назад.

Таким образом станции в этом году работать не имеют права. Компания сообщила, что у них заключен договор и есть график, что до февраля это будет сделано. Но когда связались с обслуживающими их предприятием, мы получили информацию, что такого соглашения нет.

Фактически никакой возможности выполнить правила Кабинета министров - торговать легально и регистрировать все сделки - на конкретных АЗС нет".

Таким образом, по словам Иевы Яунземе, у налоговой службы не было другого выхода, кроме как после всех консультаций прекратить действие лицензий на деятельность этих АЗС.

Осталась единственная, оборудованная положенной по закону кассовой системой.