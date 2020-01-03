Приостановлены лицензии почти всех АЗС Dinaz

Служба госдоходов (СГД) приостановила лицензии 19 из 20 автомобильных заправочных станций сети Dinaz, принадлежащей SIA Latvijas nacionālā naftas kompānija, сообщает Latvijas radio.
Гендиректор СГД Иева Яунземе пояснила, что перед этим шагом служба длительно переписывалась и вела консультации с предприятием:
"Было констатировано, что, к сожалению, до самого последнего дня декабря Latvijas nacionālā naftas kompānija, которой принадлежат автозаправочные станции Dinaz, так и не выполнила требования правил о кассовых системах, хотя они приняты шесть лет назад.
Таким образом станции в этом году работать не имеют права. Компания сообщила, что у них заключен договор и есть график, что до февраля это будет сделано. Но когда связались с обслуживающими их предприятием, мы получили информацию, что такого соглашения нет.
Фактически никакой возможности выполнить правила Кабинета министров - торговать легально и регистрировать все сделки - на конкретных АЗС нет".
Таким образом, по словам Иевы Яунземе, у налоговой службы не было другого выхода, кроме как после всех консультаций прекратить действие лицензий на деятельность этих АЗС.
Осталась единственная, оборудованная положенной по закону кассовой системой.
Отмечается, что большинство заправок Dinaz расположено в Латгалии.