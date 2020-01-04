Сб, 4.01.2020
Ведь невесть откуда взявшаяся "пассионарность" Путина - не более, чем отрепетированное лицедейство, рассчитанное на попадание в "стрим" усилившейся в последние годы на условном Западе критики Польши. Иван Пауков, комментатор TVNET

Штраф 49 900 евро и конфискация машин: СГД наведалась к торговцам подержанными авто

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За девять месяцев прошлого года Служба государственных доходов (СГД) провела 96 тематических проверок у 93 торговцев подержанными автомашинами, констатировав нарушения в 99% процентах из них, свидетельствует информация на сайте СГД.

Чаще всего на этих предприятиях не была обеспечена прослеживаемость хозяйственных сделок, не были соблюдены правила торговли транспортными средствами и их пронумерованными агрегатами, были допущены нарушения в заполнении и подаче деклараций, а также в ведении регистров бухучета.

По итогам 71 проверки был применен денежный штраф в размере 49 900 евро, а также было конфисковано 24 транспортных средства.

64 налогоплательщика сами внесли уточнения в декларации, дополнительно задекларировав налоговые выплаты в бюджет в размере 107 300 евро, в том числе 83 400 евро налога на добавленную стоимость.

В результате проверок была приостановлена хозяйственная деятельность шести налогоплательщиков.

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