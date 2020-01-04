Штраф 49 900 евро и конфискация машин: СГД наведалась к торговцам подержанными авто

Чаще всего на этих предприятиях не была обеспечена прослеживаемость хозяйственных сделок, не были соблюдены правила торговли транспортными средствами и их пронумерованными агрегатами, были допущены нарушения в заполнении и подаче деклараций, а также в ведении регистров бухучета.