Крупнейшие партии в виде пожертвований в прошлом году получили 1,2 млн евро

Объединение партий "Для развития/За!" в прошлом году в виде пожертвований получило 79 064 евро. Входящая в объединение партия "Для развития Латвии" получила 117 370 евро пожертвований, а также входящее в состав объединения Движение "За!" получило 11 568 евро.

Таким образом, в общей сложности политическая сила в виде пожертвований получила 208 002 евро.

Объединение партий "Новое Единство" в качестве пожертвований получило 31 442 евро, а входящая в данное объединение партия "Единство" получила 164 910 евро.

В общей сложности политическая сила в качестве пожертвований получила 196 352 евро.

Партия "Согласие" в виде пожертвований получила 186 506 евро.

Вышеупомянутые партии потратили больше всего средств на предвыборную агитацию перед выборами в Европейский парламент (ЕП). Объединение "Для развития/За!" задеркларировало около 150 000 евро предвыборных расходов, при этом получив одно место в ЕП, поэтому траты этой партии в расчете на один депутатский мандат в ЕП стали самыми большими.

СЗК в виде пожертвований получил 68 781 евро, входящий в состав объединения Латвийский крестьянский союз получил 17 055 евро, а также входящая в СЗК Латвийская Зеленая партия получила 105 057 евро.

Таким образом, в общей сложности СЗК получил 190 893 евро в виде пожертвований.

Новая консервативная партия в виде пожертвований получила 102 671 евро, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - 91 213 евро, а партия "KPV LV" - 20 680 евро.

Из партий, не прошедших в Сейм, партия "Прогрессивные" в качестве пожертвований получила 71 087 евро, Латвийское объединение регионов - 31 877 евро, а Русский союз Латвии - 151 902 евро.