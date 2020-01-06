Нашумевшее объявление о продаже поезда: продавец рассказал, есть ли покупатели
На одном из популярнейших порталов объявлений Латвии недавно появилось интересное предложение - купить поезд. Как рассказал TVNET автор объявления, есть и реальные желающие его приобрести.
В объявлении говорится, что это "пригородный пассажирский поезд ER2, состоящий из четырех вагонов". Стоимость поезда составляет 302 500 евро, но также возможно "купить в рассрочку до пяти лет".
Отмечается, что "поезд был модернизирован, у него восстановлен подвижной состав и двигатели, новые салоны, кондиционеры и вентиляция, современный туалет и небольшой кафе-бар, срок эксплуатации продлен до 2024 года".
Кроме того, поезд продает компания, в цену включена НДС. Согласно объявлению, поезд находится в Риге.
Портал TVNET связался с контактом, указанным в объявлении.
Как рассказал пожелавший остаться неназванным представитель компании, торгующей транспортным средством, после того, как объявления появилось в СМИ, особого ажиотажа и звонков не было - преимущественно звонили журналисты.
Популярность объявления в СМИ интересу со стороны покупателей не поспособствовала.
В то же время, по словам автора объявления, у компании уже есть четыре реальных претендента на покупку:
один из них хочет приобрести поезд на детали, другой - в Россию, третий - в Украину, четвертый - в другое иностранное государство.
На вопрос о происхождении этого поезда, представитель компании, продающей его, рассказал, что изначально он готовился для нужд Азербайджана, но по некоторым причинам доставка не состоялась.
Это подтверждают и фотографии в объявлении - на одной из них видна символика Азербайджанских железных дорог (ADY).