Тяжелая авария под Ригой: погибла женщина, второй водитель госпитализирован

Авария произошла в 14.37 на участке Саласпилс-Бабите Рижской окружной дороги, где столкнулись автомобили Toyota, Volkswagen и Mercedes.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погибла водитель автомашины Toyota, а водитель Volkswagen получил травмы.

В понедельник составлено 511 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 192 за превышение скорости, один за агрессивное вождение и пять за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.