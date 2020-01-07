Вт, 7.01.2020
Если Тегеран действительно ответит на убийство Сулеймани так, как он грозит, именно Каани будет координировать этот ответ. Financial Times

Тяжелая авария под Ригой: погибла женщина, второй водитель госпитализирован

Автомобиль, пострадавший в тяжелом ДТП

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В понедельник в результате столкновения трех автомобилей в Марупском крае погибла водитель одной из автомашин, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Авария произошла в 14.37 на участке Саласпилс-Бабите Рижской окружной дороги, где столкнулись автомобили Toyota, Volkswagen и Mercedes.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погибла водитель автомашины Toyota, а водитель Volkswagen получил травмы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 107 автоаварий, пострадали 18 человек, двое погибли.

В понедельник составлено 511 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 192 за превышение скорости, один за агрессивное вождение и пять за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ