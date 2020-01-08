Председателем Тукумсской думы избран Нормунд Речс

Он сменил на этом посту заявившего об уходе с должности председателя думы Эрика Лукманса ("Тукумсу и Тукумсскому краю").

Речс был не единственным кандидатом на место председателя думы - на этот пост был выдвинут также представитель партии "Тукумсу и Тукумсскому краю" Модрис Лиепиньш.

Как сообщалось, 19 декабря на очередном заседании о своем уходе с должности и сложении депутатского мандата сообщили председатель думы Тукумсского края Лукманс и его заместитель Арвидс Дрикис.

В своем обращении к депутатам Лукманс указал на политический шантаж и торговлю должностями. По словам Лукманса, ему не стыдно за свою работу в думе, но из-за огромного давления он решил не держаться за кресло мэра любой ценой и уйти с должности.