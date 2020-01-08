На Валмиерском шоссе был пойман лихач, который двигался со скоростью 166 км/ч

Она рассказала, что незадолго до 21.00 было зафиксировано скоростное нарушение на 54-м км дороги Валмиерского шоссе. Водитель 1994 года рождения гнал со скоростью 166 км/час вместо допустимых 90 км/в час.

Васкане добавила, что во вторник были зафиксированы и другие случаи, когда водители транспорта существенно превышали разрешенную скорость. В целом полиция за прошедшие сутки оформила 43 административных протокола о превышении скорости.

В свою очередь, 6 января, в 15.26 в Салацгривском крае, на 84-м км дороги Салацгривы экипаж полиции остановил водителя автомобиля Volvo XC90. Вместо допустимых 90 км/ч автомобиль ехал со скоростью 152 км/ч.