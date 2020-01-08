Жителей призывают воздержаться от посещения Даугавгривского мола

В результате прошедших в течение последних недель бурь на Даугавгривском пляже на протяжении примерно 30 метров размыта часть береговой линии, поэтому управление Рижского свободного порта призывает жителей воздержаться от посещения Даугавгривского мола, сообщает агентство LETA.
Представитель управления Лиене Озола сказала, что поврежденный участок береговой линии находится недалеко от Даугавгривского мола и жители часто его используют, чтобы добраться до мола.
Представители порта обследовали территорию и ограничили ее, сейчас уточняется необходимый объем работ для восстановления береговой линии. Кроме того, в этом месте будут установлены предупредительные знаки.
В данный момент сложно прогнозировать, когда берег могут восстановить, и управление призывает людей не посещать мол, используя размытый берег, так как это может быть опасно.