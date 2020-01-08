Жителей призывают воздержаться от посещения Даугавгривского мола

Представитель управления Лиене Озола сказала, что поврежденный участок береговой линии находится недалеко от Даугавгривского мола и жители часто его используют, чтобы добраться до мола.

Представители порта обследовали территорию и ограничили ее, сейчас уточняется необходимый объем работ для восстановления береговой линии. Кроме того, в этом месте будут установлены предупредительные знаки.