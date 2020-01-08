Ср, 8.01.2020
Мои огромные соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа. Владимир Зеленский, президент Украины

Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"

ФОТО: EPA/Scanpix

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в среду сдали в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток".

Путин сказал, что этот проект значим не только для Турции и России, но и поможет укрепить энергетическую безопасность Европы.

Эрдоган, назвав это проектом исторического значения, указал, что через "Турецкий поток" Турции будут доступны 15,75 миллиардов кубометров природного газа.

Эрдоган, Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов вместе повернули вентиль, символизирующий начало работы газопровода.

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