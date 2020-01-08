Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в среду сдали в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток".
Путин сказал, что этот проект значим не только для Турции и России, но и поможет укрепить энергетическую безопасность Европы.
Эрдоган, назвав это проектом исторического значения, указал, что через "Турецкий поток" Турции будут доступны 15,75 миллиардов кубометров природного газа.
Эрдоган, Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов вместе повернули вентиль, символизирующий начало работы газопровода.