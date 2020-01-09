Иранские следователи: Boeing 737 загорелся, еще будучи в воздухе

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который отправлялся в Киев, потерпел крушение в среду, 8 января, вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.

В докладе гражданской авиации Ирана цитируются слова очевидцев на земле и людей, которые находились в летящем мимо лайнере, о том, что Boeing 737 загорелся, еще будучи в воздухе.

Возраст самолета составлял три года. В последний раз лайнер проходил техобслуживание 6 января, вскоре после взлета у него возникли технические проблемы. Самолет сменил курс на ближайший аэропорт и после этого потерпел крушение, указано в докладе.

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В докладе не указано, с какими именно техническими проблемами столкнулся самолет.

Однако один канадский источник в службах безопасности рассказал агентству Reuters, что получены доказательство перегрева одного из двигателей лайнера.

Пять источников в службах безопасности - три американских, один европейский и один канадский - заявили, что первоначальная оценка западных служб разведки такова: у самолета возникли технические проблемы и его не сбивали ракетой.

Трагедия произошла через несколько часов после того, как Иран нанес удар баллистическими ракетами по двум американским военным базам в Ираке. Это послужило ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Это совпадение дало основание некоторым слухам.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько возможных причин аварии и призывает людей не поддаваться слухам, теориям заговора и поспешным суждениям. Он также объявил 9 января днем национального траура.

Зеленский сообщил, что созвонился с президентом Ирана для организации сотрудничества в расследовании аварии.

Согласно предоставленной министром иностранных дел Украины информации, в самолете находились 176 человек - 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три британца и три гражданина Германии.