Domina Shopping ждут большие перемены

Цель Domina Shopping - стать в ближайшие несколько лет "торговым центром полного концепта", добавила она.

Примерно 1,3 млн евро в этом году будет вложено в улучшение инфраструктуры - будут закончены работы по обновлению интерьера, модернизирована система противопожарной безопасности, приняты меры по энергоэффективности.

За 9 млн евро будет построена новая зона отдыха и развлечений.

По словам Бунце, в 2019 году в развитие Domina Shopping инвестировано почти 1,4 млн евро. Оборот Domina Shopping в 2018 году вырос на 25% до 87,71 млн евро