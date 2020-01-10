Палата представителей ограничила военные полномочия Трампа

Палата представителей Конгресса США в четверг, 9 января, проголосовала за резолюцию, которая не разрешает американскому лидеру Дональду Трампу одному принимать решения о военных действиях против Ирана. Исходя из этого документа, решения подобного типа Трамп должен согласовывать с парламентом.

В резолюции также говорится, что без четко выраженного одобрения Конгресса президент не может направлять солдат в Иран либо для операций против Ирана, только, если речь не идет об оборонительных действиях при "непосредственно предстоящем вооруженном нападении" на американские цели, пишет издание.