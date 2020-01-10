В Земгале, убегая от полиции, не имеющий прав водитель протаранил полицейскую машину

По ее словам, в четверг полицейский экипаж Добельского участка на нетрафарированной машине проводил контроль скорости на шоссе Рига-Лиепая. Около 11:07 в Аннениекской волости Добельского края полицейские заметили транспортное средство, ехавшее из Лиепаи в Ригу со скоростью 140 км в час, тогда как разрешенная скорость на этом участке составляет 90 км в час.

Позже превысившая скорость автомашина Opel Vectra Caravan свернула на дорогу Добеле-Лестене-Тукумс и пересекла границу Тукумского края. В Лестенской волости дорогу автомашине беглеца преградил трафарированный автомобиль полицейского экипажа Тукумского участка Госполиции со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Водитель Opel, не прибегнув к торможению, врезался в полицейскую машину.

В результате столкновения Opel съехал с дороги и врезался в дерево.

Полиция выяснила, что за рулем автомобиля находился мужчина 1994 года рождения, не имеющий действительного водительского удостоверения. Более того, к машине нарушителя были прикреплены номерные знаки другого авто.

За прошедшие сутки в стране произошло 134 ДТП, в 18 из которых пострадали люди. В общей сложности в авариях на дорогах Латвии за прошедшие сутки пострадал 21 человек, в том числе пятеро пешеходов и один велосипедист. В одной из аварий, произошедшей в Земгале, пешеход погиб.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вчера было оштрафовано шесть человек, а за превышение допустимой скорости - 162 человека.