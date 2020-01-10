Уровень безработицы в Латвии в конце 2019 года достиг 6,2%

В свою очередь по сравнению с концом 2018 года в конце прошлого года уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,2 процентного пункта.

В конце декабря 2019 года в ГАЗ было зарегистрировано 57 808 безработных, что на 4025 человек больше, чем месяцем ранее, когда в ГАЗ было зарегистрировано 53 783 безработных. По сравнению с концом 2018 года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 1780 человек.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце года был в Рижском регионе - 4,3%, что на 0, 4 процентного пункта больше, чем в конце ноября. Самый высокий уровень безработицы сохранился в Латгале - 13,8%, что на 0,5 процентного пункта больше, чем месяц назад.

На 0,3 процентного пункта уровень зарегистрированной безработицы вырос в Видземе, составив 5,9%. В Земгале уровень зарегистрированной безработицы вырос на 0,6 процентного пункта и составил 6,3% экономически активного населения, а в Курземе он увеличился на 0,8 процентного пункта, достигнув 7,2%.