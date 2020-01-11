Сб, 11.01.2020
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21-летней британке дали восемь лет тюрьмы за насилие над девочками: она притворялась юношей

Джемма Уоттс

ФОТО: Reuters/ScanPix

Суб британского города Уинчистер в графстве Гэмпшир приговорил к восьми годам тюрьмы 21-летнюю Джемму Уоттс, которая обвиняется в том, что она вошла в доверие к четырем девочкам-подросткам и подвергла их сексуальному насилию. Кроме того, по решению суда она будет внесена в список людей, совершивших сексуальные преступления, пишет "Медуза" со ссылкой на Evening Standard.

Жертвами женщины стали девочки в возрасте от 13 до 16 лет. Для знакомства с ними она собирала длинные волосы в пучок, надевала бейсболку и толстовку с капюшоном и выдавала себя таким образом за 16-летнего мальчика, пишет The Guardian. С жертвами она знакомилась в приложениях Snapchat и Instagram.

Женщина была настолько убедительна, что даже встречалась в образе мальчика под именем Джейк Уотон с родителями девочек. Все ее жертвы были уверены, что встречались с подростком, а не с женщиной.

Полиция отмечает, что пострадавших может быть и больше - от 20 до 50 человек.

Во время оглашения приговора судья заявила, что Джемма Уоттс несколько месяцев обманывала 14-летнюю девочку, а также угрожала ей, в том числе и ножом. Говоря о еще двух потерпевших, судья отметила, что те пытались совершить самоубийство, когда узнали, что встречались с женщиной. 

Впервые Уоттс была задержана в марте 2018 года после того, как врач выразил обеспокоенность тем, что у одной из девочек были отношения с юношей старше нее. Сначала в полиции считали, что имеют дело с 16-летним подростком. 

При общении с полицейскими "Джейк Уотон" признался, что у него был секс с еще тремя девочками. На время следствия Уоттс отпустили, но в октябре 2018 года задержали опять, когда застали с одной из девочек. 

Затем полиция еще несколько раз задерживала подозреваемую.

В ноябре прошлого года Джемма Уоттс признала себя виновной в семи преступлениях, связанных с сексуальным насилием в отношении девочек 14 и 15 лет.

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