21-летней британке дали восемь лет тюрьмы за насилие над девочками: она притворялась юношей

Жертвами женщины стали девочки в возрасте от 13 до 16 лет. Для знакомства с ними она собирала длинные волосы в пучок, надевала бейсболку и толстовку с капюшоном и выдавала себя таким образом за 16-летнего мальчика, пишет The Guardian. С жертвами она знакомилась в приложениях Snapchat и Instagram.

Женщина была настолько убедительна, что даже встречалась в образе мальчика под именем Джейк Уотон с родителями девочек. Все ее жертвы были уверены, что встречались с подростком, а не с женщиной.

#JAILED | Woman who spun ‘web of lies and deceit’ to groom & sexually assault teenage girls sentenced to 8 years in prison



Gemma Watts, 21, pretended to be 16 year old 'Jake Waton' to entrap her unsuspecting victims on social media sites



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Полиция отмечает, что пострадавших может быть и больше - от 20 до 50 человек.

Во время оглашения приговора судья заявила, что Джемма Уоттс несколько месяцев обманывала 14-летнюю девочку, а также угрожала ей, в том числе и ножом. Говоря о еще двух потерпевших, судья отметила, что те пытались совершить самоубийство, когда узнали, что встречались с женщиной.

Впервые Уоттс была задержана в марте 2018 года после того, как врач выразил обеспокоенность тем, что у одной из девочек были отношения с юношей старше нее. Сначала в полиции считали, что имеют дело с 16-летним подростком.

При общении с полицейскими "Джейк Уотон" признался, что у него был секс с еще тремя девочками. На время следствия Уоттс отпустили, но в октябре 2018 года задержали опять, когда застали с одной из девочек.

Затем полиция еще несколько раз задерживала подозреваемую.