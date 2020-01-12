Вс, 12.01.2020
Если меня отправят на уголовное преследование в Южную Африку, то в принципе это эквивалентно смертному приговору. Кристине Мисане, которой грозит 15 лет тюрьмы в ЮАР

Иран: эпицентр мировой боли

Протесты "Нет войне с Ираном"

ФОТО: AFP / Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске все, что было актуально на этой неделе:

  • Как иранский удар по американским военным базам в Ираке обошелся без жертв и готовы ли Вашингтон и Тегеран к деэскалации конфликта?
  • Химия на высоком уровне: Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток".
  • Под знаком религии: новая фаза дружбы России и Сирии.

Видео: ИТОГИ | 11.01.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.

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