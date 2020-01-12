Иран: эпицентр мировой боли

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске все, что было актуально на этой неделе:
- Как иранский удар по американским военным базам в Ираке обошелся без жертв и готовы ли Вашингтон и Тегеран к деэскалации конфликта?
- Химия на высоком уровне: Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток".
- Под знаком религии: новая фаза дружбы России и Сирии.
Видео: ИТОГИ | 11.01.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.