Радзевич сместил с должности главу совета Rīgas satiksme Клинциса

Рассмотрев поданные документы о процессе отбора членов правления муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme, держатель долей капитала Rīgas satiksme, исполнительный директор Риги Юрис Радзевич решил сместить с должности главу совета предприятия Роланда Клинциса.
Это подтвердил журналистам сам Клинцис, но подробнее комментировать решение Радзевича он отказался.
По словам Клинциса, восстановление в правлении Rīgas satiksme Эмила Якрина и Элины Эпалте-Друлле не было его единоличным решением.
Клинцис был назначен в совет в декабре прошлого года, когда, став держателем долей капитала Rīgas satiksme, его назначил вице-мэр Риги Друвис Клейнс.
Радзевич стал держателем долей капитала Rīgas satiksme с начала января. С самого начала он не скрывал, что имеет сомнения относительно процесса отбора правления предприятия.
Якрин и Эпалте-Друлле были отсеяны на первом этапе, а затем вошли в правление.
На прошлой неделе Радзевич назначил временным членом совета Rīgas satiksme Нормунда Нарвайшса. Одновременно от должности отстранена временный член правления Rīgas satiksme Наталья Мошкевич.
Нарвайшс был избран в совет предприятия по результатам открытого конкурса в конце прошлого года, однако вице-мэр Клейнс как держатель долей капитала предприятия отстранил его, заявив, что у него возникли сомнения по поводу процедуры назначения совета.
После отстранения Клинциса в совет предприятия входят Эрнест Саулитис, Юрис Швандерс и Нарвайшс.