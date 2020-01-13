Радзевич сместил с должности главу совета Rīgas satiksme Клинциса

Это подтвердил журналистам сам Клинцис, но подробнее комментировать решение Радзевича он отказался.

По словам Клинциса, восстановление в правлении Rīgas satiksme Эмила Якрина и Элины Эпалте-Друлле не было его единоличным решением.

Клинцис был назначен в совет в декабре прошлого года, когда, став держателем долей капитала Rīgas satiksme, его назначил вице-мэр Риги Друвис Клейнс.

Радзевич стал держателем долей капитала Rīgas satiksme с начала января. С самого начала он не скрывал, что имеет сомнения относительно процесса отбора правления предприятия.

Якрин и Эпалте-Друлле были отсеяны на первом этапе, а затем вошли в правление.

На прошлой неделе Радзевич назначил временным членом совета Rīgas satiksme Нормунда Нарвайшса. Одновременно от должности отстранена временный член правления Rīgas satiksme Наталья Мошкевич.

Нарвайшс был избран в совет предприятия по результатам открытого конкурса в конце прошлого года, однако вице-мэр Клейнс как держатель долей капитала предприятия отстранил его, заявив, что у него возникли сомнения по поводу процедуры назначения совета.