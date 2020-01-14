Рижане жалуются: карты маршрутов неудобны

В интервью программе 900 sekundes телеканала TV3, некоторые пассажиры поделились своим мнением относительно карты маршрутов общественного транспорта.

По словам рижанки Велты, карта маршрутов совершенно не имеет смысла, в ней много лишней информации, чтобы понять, куда ехать, нужно обладать хорошими топографическими навыками.

С тем, что в карте маршрутов сложно разобраться, согласна и рижанка Жанна: по ее мнению, нужно сделать более понятный текст, увеличить шрифт.

Схема курсирования трамваев ФОТО: скриншот

Во многих городах Европы и Латвии используют схемы общественного транспорта: они не соответствуют реальной протяженности улиц и масштабу, но в них легко разобраться.

Представитель RS Байба Барташевича-Фелдмане отмечает, что на сайте предприятия можно найти и скачать схемы конкретных маршрутов.

В разговоре с TVNET, Барташевича-Фелдмане пояснила, что если сложить все три схемы на один большой лист, они становятся непонятными.

"Для людей, которые приехали в Ригу и не знают город, карта - удобнее, так легче ориентироваться. Схемы можно посмотреть в интернете, а на остановках их нет, так как наши специалисты решили, что карта это удобнее. Если мы посмотрим схемы общественного транспорта в других городах, то увидим, что нигде карта метрополитена не пересекается с автобусными маршрутами", - сказала она.

​Главный редактор издательства Jāņa Sēta Янис Турлайс считает, что карта маршрутов общественного транспорта Риги не удалась, без увеличения рассмотреть название остановки - сложно. По его мнению, схема - гораздо удобнее, но создать такую - большой вызов.

Тем временем RS обещает новую карту маршрутов. Она, как и предыдущая, будет изображена на реальной карте города, но ожидаются улучшения, о которых пока рано сообщать населению.