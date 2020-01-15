В развитие Луцавсалы и Закюсалы вложат 260 млн евро: там будут квартиры

Весной следующего года планируется начать строительство квартала на Луцавсале. Предприятие по развитию и строительству недвижимости Merks планирует вложить в развитие Луцавсалы и Закюсалы 260 миллионов евро, сообщил представитель компании Микус Фрейманис. Об этом сообщает агентство LETA.
Сообщается, что строительство квартала на Луцавсале будет завершено в течении пяти лет, но проект будет разделен на этапы, поэтому люди смогут заселиться в новые дома примерно в середине 2022 года. Всего проект поделен на три фазы.
"Тем временем проект на Закюсале более объемный, и будет поделен на 10 этапов. Развитие инфраструктуры запланировано на вторую половину этого года", - информировал Фрейманис.
Представитель компании сообщил, что на земельных участках на Луцавсале, которые принадлежат Merks, будут только жилые дома, с коммерческими площадями.
Офисные здания там строить не планируется.
Что касается Закюсалы, то там они могут появиться - у Островного моста.
Всего на Закюсале Merks планирует построить примерно 2500 тысячи квартир, на Луцавсале около 600, пояснил Фрейманис. Он также сообщил, что компания в сотрудничестве с Рижским самоуправлением намерена достигнуть лучшего решения по концепции квартала. "Это не единоличное решение Merks, потому что квартал повлияет на силуэт Риги, поэтому важен", - сказал Фейманис, отметив, что специалисты компании консультируются с авторитетными специалистами отрасли.
На данный момент утвержден локальный план территории на Закюсале, решаются различные стратегические вопросы. По словам Фрейманиса, места под застройку - уникальны, поэтому проектировочные работы занимают больше времени.
Компания Merks входит в эстонскую группу Merko Ehitus, является одним из крупнейших застройщиков в Латвии. В 2019 году оборот Merks составил 114,415 млн. евро, что на 90% больше, чем в 2017 году. Однако. прибыль сократилась в 6,3 раз и составила 2,469 млн. евро.