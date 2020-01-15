В развитие Луцавсалы и Закюсалы вложат 260 млн евро: там будут квартиры

Сообщается, что строительство квартала на Луцавсале будет завершено в течении пяти лет, но проект будет разделен на этапы, поэтому люди смогут заселиться в новые дома примерно в середине 2022 года. Всего проект поделен на три фазы.

"Тем временем проект на Закюсале более объемный, и будет поделен на 10 этапов. Развитие инфраструктуры запланировано на вторую половину этого года", - информировал Фрейманис.

Представитель компании сообщил, что на земельных участках на Луцавсале, которые принадлежат Merks, будут только жилые дома, с коммерческими площадями.

Офисные здания там строить не планируется.

Что касается Закюсалы, то там они могут появиться - у Островного моста.

Всего на Закюсале Merks планирует построить примерно 2500 тысячи квартир, на Луцавсале около 600, пояснил Фрейманис. Он также сообщил, что компания в сотрудничестве с Рижским самоуправлением намерена достигнуть лучшего решения по концепции квартала. "Это не единоличное решение Merks, потому что квартал повлияет на силуэт Риги, поэтому важен", - сказал Фейманис, отметив, что специалисты компании консультируются с авторитетными специалистами отрасли.

На данный момент утвержден локальный план территории на Закюсале, решаются различные стратегические вопросы. По словам Фрейманиса, места под застройку - уникальны, поэтому проектировочные работы занимают больше времени.