Rīgas namu pārvaldnieks вступило в очередь кредиторов PNB banka

Он добавил, что RNP продолжает переговоры с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK), чтобы вернуть свои более 6 млн евро из Гарантийного фонда вкладов раньше, чем деньги будут возвращаться кредиторам.

"Однако ради надежности мы параллельно подали и запрос на то, чтобы встать в очередь кредиторов", - сказал представитель RNP, добавив, что в обоих случаях домоуправление попытается вернуть все находящиеся в PNB Banka средства своих клиентов. Если RNP придется возвращать средства как кредитору, это может занять несколько лет.

По словам Лейшкалнса, 15 декабря RNP направило FKTK дополнительную информацию о средствах 2476 квартировладельцев на счете в PNB Banka.

RNP отмечает, что пока переговоры с FKTK продолжаются, преждевременно утверждать, что домоуправление потеряло свои деньги в банке и не сможет их вернуть через Гарантийный фонд.