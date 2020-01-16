Массовые увольнения в LDz: позиция профсоюза

По его словам, LDz проинформировало профсоюз о планируемых коллективных увольнениях.

В понедельник состоялась встреча с председателем правления LDz Марисом Клейнбергсом, на которой обсуждались увольнения, но никаких конкретных цифр названо не было. Сегодня также состоялась встреча представителей профсоюза с председателем правления LDz, во время которой было принято решение создать рабочую группу для обсуждения дальнейших судеб уволенных людей.

Мухлынкин рассказал, что основным аргументом LDz в пользу коллективных увольнений стало значительное сокращение нагрузки на работников.

В настоящее время объем работы в LDz составляет половину от запланированного оборота или оборота прошлого года.

Более подробной информации о планах по увольнению работников представитель профсоюза предоставить не мог, но LDz сообщило, что увольнения начнутся в первом квартале этого года.

Мухлынкин подчеркнул, что профсоюз будет говорить с каждым уволенным работником о его дальнейшей судьбе и финансовой поддержке.

Например, для людей предпенсионного возраста предусмотрены финансовые гарантии, и профсоюз будет добиваться их реализации.

Как сообщалось, LDz до конца этого года планирует прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками.

Представитель предприятия Элла Петермане отметила, что 2019 год и для LDz, и для всей транспортной и транзитной отрасли Латвии был сложным - в результате снижения цен на ископаемое сырье на мировых финансовых рынках и уменьшения объемов его перевозок, а также из-за экономической и политической ситуации в регионе произошло значительное сокращение объемов входящих и исходящих грузов.

Как указал председатель правления LDz Марис Клейнбергс, чтобы обеспечить более современную и дружественную для клиентов модель деятельности, а также сократить расходы предприятия и повысить его эффективность, уже с лета 2019 года LDz активно пересматривает все функции и процессы организации труда, также существенно сокращены позиции расходов предприятия.

Клейнбергс отметил, что это болезненное решение для предприятия, однако оно необходимо, чтобы LDz в этом году смогло восстановить свое финансовое равновесие, а в будущем - рентабельность и конкурентоспособность в регионе и на международном рынке.

Сокращение численности работников планируется осуществить в несколько этапов. LDz уже направило соответствующую информацию Государственному агентству занятости. Процесс сокращения начат с оптимизации численности работающих в администрации предприятия.