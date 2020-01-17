Опрос: для жителей Латвии в выборе жилья важнее всего функциональность и минимализм

Опрос показывает, что важнейшим фактором в выборе жилья, который отметили 91% опрошенных, является уют, важными критериями выбора для жителей Латвии являются также функциональность (88%) и минимализм (85%). 77% или 753 опрошенных признали, что при выборе места жительства важно его расположение близко к общественной жизни города, в то же время люди хотят жить дальше от центра города и ближе к природе (68%). Это в свою очередь говорит о том, что люди предпочитают жить в районах дальше от динамичного центра столицы и в то же время таких, откуда легко добраться до центра, а также в случае необходимости можно легко и быстро выехать из города.

ФОТО: Publicitātes foto

Для опрошенных важно, чтобы здание или комплекс зданий были отграничены от окрестностей (65%), а также чтобы в процессе строительства использовались более натуральные, экологичные, но тем самым и более дорогие материалы (65%). В то же время жителям Латвии важно, чтобы жилая площадь была меньшей квадратуры (75%), и ее содержание не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе требовало бы меньших затрат.

ФОТО: Bonava Latvija un SKDS pētījums

«Это исследование показывает, что жители Латвии в отношении выбора жилья и ценностей, позволяющих наслаждаться полноценной жизнью в ухоженной окружающей среде, похожи на своих скандинавских соседей. Жители Латвии в своем выборе практичны и одновременно требовательны, потому что хотят жить в благоустроенной среде, подальше от центра города, но при этом достаточно близко к общественной жизни», – отметил руководитель центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

«Долгосрочная цель «Вonava Latvija» состоит в том, чтобы создавать жилье, в котором людям действительно приятно жить. Для этого девелопер занимается благоустройством территорий и ревитализацией устаревшего жилого фонда в столице. Мы создаем возможность получить новое жилье все большему количеству людей – свой дом в наших проектах обрели уже почти 3000 человек, и это подтверждает, что новые, современные квартиры доступны широкому кругу населения. В сотрудничестве с центром исследований SKDS мы хотели выяснить, какие факторы в выборе жилья важны именно для нашего общества. В настоящее время мы активно строим несколько крупных жилых проектов, создавая совершенно новые, благоустроенные и озелененные кварталы, которые воплощает в жизнь выявленные в ходе опроса критерии выбора жилья – функциональность, практичность, качество. Жители Латвии не рвутся к роскоши, наоборот, наши люди хотят жить в современном, функциональном и доступном жилье, и мы действительно рады тому, что можем удовлетворять эти потребности», – рассказал председатель правления «Bonava Latvija» Марек Клявиньш.