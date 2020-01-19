Улицы Лубанас, Юглас и Деглава встанут: жители Дрейлини против центра логистики Depo

Против идеи построить 18-метровый логистический центр Depo на 80 000 квадратных метров в пока что пустующем поле прямо напротив частных домов подписались почти 300 жителей Дрейлини.

Местный житель Эдуард отмечает, что индустриальная зона еще больше приблизится к окнам домов - это повлияет на стоимость жилья здесь - придется считаться с его падением. Беспокоит Эдуарда и шум от грузовиков и разгрузки товаров. Житель Дрейлини Никита также обеспокоен преимущественно шумом.

В Depo подчеркивают, что можно обсуждать детали, но отказываться от центра логистики полностью не собираются.

У Стопиньской краевой думы есть возможность строительство заблокировать простым голосованием - не разрешить менять функциональное зонирование территории, однако самоуправление скорее всего сделает поправки в локальной планировке, чтобы в поле создать индустриальную зону.

"Самоуправление заинтересовано в развитии этой области. Это связано не только с одним участком земли, а с развитием всей территории",

- говорит специалист по планированию развития Стопиньской краевой думы Линда Чакше.

Один из главных поводов для беспокойства жителей - пробки на шоссе P4, где планируется сделать поворот в центр логистики Depo.

Цепной реакцией это вызовет заторы и на улицах Лубанас, Юглас и Деглава, где и без того затрудненное движение.

В Depo отмечают, что за сутки число грузовиков составит 40, жители подозревают, что их будет в десять раз больше - до 400.

TV3 Ziņas неофициально стало известно, что Depo, возможно, были бы готовы софинансировать строительство подъездного пути - удлинение улицы Дзелзавас. Однако, это может конфликтовать с интересами жителей многоквартирного проекта Bonava. Об этом говорится в письме жителей в краевую думу Стопини.

Руководитель проектов по развитию Bonava Мартиньш Вонда отметил, что компания тщательно следит за планами развития конкретного участка дороги и позаботится об интересах жителей.

В то же время в Стопиньской краевой думе признают - если рядом с Depo кто-то еще захочет построить индустриальный или торговый объект, то строительство автодороги вдоль домов Bonava станет обязательным требованием. К тому же влияние на существующую инфраструктуру окажет и строящийся торговый центр Sāga.